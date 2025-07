Livorno | operaio cade dal tetto di un’autofficina Volo di 8 metri

Un gravissimo incidente si è verificato oggi pomeriggio a Livorno, dove un operaio di 47 anni ha subito una caduta dall’alto durante un intervento su un tetto di un’autofficina. Il volo di otto metri ha destato grande preoccupazione e si stanno ancora chiarendo le cause dell’accaduto. La sicurezza sul lavoro resta una priorità imprescindibile, e questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di prevenzione e tutela.

Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio, 7 luglio 2025, a Livorno. Un operaio di 47 anni, per motivi in corso di accertamento, stava lavorando sul tetto di un'autofficina per eseguire dei lavori quando improvvisamente è caduto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it