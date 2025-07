Guido Ricci e Gloria Nicoletti si lasciano | lui scopre la rottura dai social lei ufficializza su Instagram

La loro storia aveva fatto sognare i follower, ma ora Guido Ricci e Gloria Nicoletti si sono lasciati. Dopo mesi di tensioni e rumors, la separazione è arrivata in modo inaspettato: lui scopre la rottura dai social, lei lo ufficializza su Instagram, lasciando trasparire delusione e amarezza. Una fine dolorosa che apre un nuovo capitolo per entrambi, dimostrando quanto sia fragile il confine tra pubblico e privato. La loro storia si conclude qui, ma le domande restano aperte.

Dopo mesi turbolenti seguiti all’uscita da Uomini e Donne, la coppia formata da Guido Ricci e Gloria Nicoletti è giunta a un nuovo punto di rottura. Questa volta, però, con una dinamica che ha lasciato spazio a incomprensioni e amarezza. Gloria Nicoletti ufficializza la fine via social: ‘Non c’erano più le basi’. La conferma della separazione è arrivata da Gloria Nicoletti, che ha deciso di rendere pubblica la rottura con una Instagram Story diretta e inequivocabile: “La nostra storia è finita, o meglio, l’averci riprovato non ha portato a nulla. Non c’erano più le basi per andare avanti.” In un altro post, ha aggiunto con tono più pacato: “A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it