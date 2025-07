NASpI docenti e ATA 2025 | qual è la decorrenza nel caso di maternità o malattia?

Se sei docente o ATA e ti chiedi come funziona l’indennità NASpI nel 2025, soprattutto in presenza di maternità o malattia, abbiamo tutte le informazioni che fanno per te. La decorrenza dell’indennità rimane invariata e segue regole chiare, assicurando continuità di sostegno anche in situazioni complesse. Scopriamo insieme i dettagli essenziali per affrontare al meglio questa fase!

L’indennità di disoccupazione NASpI per il personale scolastico con contratto in scadenza non subisce modifiche nella decorrenza, anche in presenza di eventi come maternità o malattia. La tempistica per l’erogazione segue le regole generali, garantendo continuità di sostegno. Criteri di decorrenza della NASpI: presentazione della domanda oltre i termini La data di inizio per la . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

NASpI indennità di disoccupazione docenti e ATA 2025: decorrenza non cambia in caso di maternità o malattia. Pillole di Question Time - Se sei un docente o un ATA e ti chiedi come la maternità o la malattia influenzino la decorrenza dell’indennità NASpI nel 2025, abbiamo le risposte che cerchi.

