"Ogni giorno contavamo i morti". I racconti di cinque eritrei fuggiti dai lager libici (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - “In Libia a Ben Walid e nella prigione Sikka ho visto morire 26 persone, le ho contate una a una. Anche un mio nipote: non so dove è stato sepolto. Le celle erano sottoterra, c'era tanta umididità, molti si sono ammalati di tubercolosi”. Abde ha 39 anni e vive da qualche settimana insieme ad altri quattro profughi eritrei in un appartamento a Lambrate, quartiere nella zona est di Milano. "I miei figli e mia moglie mendicano sull'uscio di una Chiesa eritrea" “Fanno parte di un gruppo di un centinaio di eritrei arrivati attraverso il corridoio umanitario attivato da Sant'Egidio alla fine di novembre e sono stati scelti in base alla delicatezza delle loro storie. Ora sono entrati in un protocollo di accoglienza a totale carico della Comunità” spiega Stefano Pasta, uno dei responsabili del servizio profughi a Milano. Dagli stralci dei loro ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - “In Libia a Ben Walid e nella prigione Sikka ho visto morire 26 persone, le ho contate una a una. Anche un mio nipote: non so dove è stato sepolto. Le celle erano sottoterra, c'era tanta umididità, molti si sono ammalati di tubercolosi”. Abde ha 39 anni e vive da qualche settimana insieme ad altri quattro profughiin un appartamento a Lambrate, quartiere nella zona est di Milano. "I miei figli e mia moglie mendicano sull'uscio di una Chiesa eritrea" “Fanno parte di un gruppo di un centinaio diarrivati attraverso il corridoio umanitario attivato da Sant'Egidio alla fine di novembre e sono stati scelti in base alla delicatezza delle loro storie. Ora sono entrati in un protocollo di accoglienza a totale carico della Comunità” spiega Stefano Pasta, uno dei responsabili del servizio profughi a Milano. Dagli stralci dei loro ...

