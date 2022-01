Lo stile va in vacanza... in montagna (Di sabato 8 gennaio 2022) Già dalle sfilate Autunno Inverno 2021 – 2022 lo si era percepito. Quest anno l’estetica après-ski è di forte tendenza, sulle piste come in città. Dai design anni ’80 ai tessuti ultra moderni, le proposte dei brand (anche quelli di moda) sono molto varie. Protagonisti assoluti di stagione sono le collaborazioni tra maison importanti e marchi sportswear. Così le collezioni di North Face x Gucci o Chloe x Moon Boot mixano praticità e stile. Elevare la tuta da sci diventa così più semplice, tramite accessori e consigli di styling. Ecco come avere un look impeccabile dalle piste allo chalet. 20 capi da sci super trendy guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 gennaio 2022) Già dalle sfilate Autunno Inverno 2021 – 2022 lo si era percepito. Quest anno l’estetica après-ski è di forte tendenza, sulle piste come in città. Dai design anni ’80 ai tessuti ultra moderni, le proposte dei brand (anche quelli di moda) sono molto varie. Protagonisti assoluti di stagione sono le collaborazioni tra maison importanti e marchi sportswear. Così le collezioni di North Face x Gucci o Chloe x Moon Boot mixano praticità e. Elevare la tuta da sci diventa così più semplice, tramite accessori e consigli di styling. Ecco come avere un look impeccabile dalle piste allo chalet. 20 capi da sci super trendy guarda le foto ...

Advertising

alexebasta02 : @Maruzzella8720 Per me il mare non è una vacanza ma ho stile di vita ???? - nonlosoju : buongiorno stanotte ho sognato hanse: stava in vacanza nella mia città e tipo lo incontro che sta sul molo a guarda… - misterpaulotti : @tatanka_h Vedete che ad andare in vacanza assieme al Re gli ha fatto bene? Che stile....mi giocherei un 9,5. - quattremmezza : Stories inutili a caso mentre mangia un gambero in vacanza: stile bellezza armocromia occhialimoda sole Video dove… - beamanca : Mi confermate che anche per voi vacanza studio all'estero = maglietta #HardRockCafe e foto da Abercrombie, vero? -