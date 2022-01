LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: Davide Ghiotto sogna la medaglia nei 5000 metri (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2022 di Speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi in evidenza. Si comincia alla Team Sprint uomini dove il trio nostrano vorrà giocarsi al meglio le proprie carte anche se puntare al podio non sarà semplice. A seguire i 500 metri donne senza azzurre e i 5000 metri uomini dove la presenza tricolore e di qualità. Tre gli azzurri al via, ovvero Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata deglidia Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi in evidenza. Si comincia alla Team Sprint uomini dove il trio nostrano vorrà giocarsi al meglio le proprie carte anche se puntare al podio non sarà semplice. A seguire i 500donne senza azzurre e iuomini dove la presenza tricolore e di qualità. Tre gli azzurri al via, ovvero Michele Malfatti, Andrea Giovannini e...

