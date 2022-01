LIVE – Sci alpino, gigante femminile Kranjska Gora 2022: prima e seconda manche in DIRETTA (Di sabato 8 gennaio 2022) La DIRETTA testuale dello slalom gigante femminile di Kranjska Gora 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo lo slalom di Zagabria vinto da Petra Vlhova, si torna in pista per il primo dei due appuntamenti sulle nevi slovene. Atlete al via a partire dalle ore 9.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA START LIST COME SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Latestuale dello slalomdi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Dopo lo slalom di Zagabria vinto da Petra Vlhova, si torna in pista per il primo dei due appuntamenti sulle nevi slovene. Atlete al via a partire dalle ore 9.30 per la, mentre laè prevista alle ore 12.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA START LIST COME SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOLa classifica provvisoria SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino per il podio. Sofia Goggia vuole la top10 -… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE slalom maschile Zagabria, Vinatzer ci prova, in tre per il pettorale ro… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata dopo 19 discese! Vinatzer era quarto - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Zagabria 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: Vinatzer cerca il podio nella “lotteria” della Crveni Spust -… -