Liliana Resinovich | il marito | “Lei non si è uccisa Sono sotto pressione | ho paura di non saper difendermi Qui va a finire che io andrò in galera”

"Mia moglie è stata uccisa e presto avremmo un colpevole. Liliana comunque non si sarebbe mai suicidata, a me sembrava felice e se non lo era significa che io non ho capito nulla di lei, cosa che escluderei visto che ci conosciamo da più di trent'ann". A dirlo, in una delle tante interviste che da giorni sta rilasciando a televisioni e giornali, è il 63enne Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa dal rione di San Giovanni il 14 dicembre. I suoi racconti scandiscono il passare delle ore: lo si vede in tv nelle trasmissioni pomeridiane, La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 se lo contendono ai microfoni, eppure le uniche notizie certe su quanto accaduto alla donna le potrà dare solo l'autopsia e gli ulteriori accertamenti disposti sul suo cadavere, in programma nei prossimi giorni.

