Ita | British Airways scende in campo e sfida Lufthansa Il gruppo Iag studia il dossier per entrare nella newco

(Di sabato 8 gennaio 2022) In questa gara a due, rischia invece di restare ai margini il tandem Delta Airlines-Air France: il vettore Usa, che utilizza per lo più Boeing, avrebbe difficoltà a integrarsi con la scelta di Ita di preferire gli Airbus, mentre Air France sta accora soffrendo le conseguenze del Covid e non è ancora riuscita a rimborsare gli aiuti ricevuti dallo stato, restando di fatto a corto di fondi per fare acquisti in Italia. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Ita, British Airways sfida Lufthansa: gruppo Iag studia il dossier della newco - sovranita_Ita : RT @Capezzone: Roberto Brunetta e Renato Speranza. Non ho sbagliato a scrivere: è che ormai sono intercambiabili, indistinguibili, perfino… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita British

Affaritaliani.it

... sostenendo l'ipotesi per cuistarebbe preparando la compagnia per cederla alla concorrenza Air France, Lufthansa eAirways, portando di fatto al termine l'esperienza aerea italiana. ...... Philip Morris ha la sua sede operativa a Losanna e il centro di ricerca e sviluppo a Neuchâtel, Japan Tobacco International ha la sua sede a Ginevra eAmerican Tobacco ha la sua sede e un ...Il progetto della riqualificazione dell’area ex Gesam di San Concordio conquista un focus di quattro pagine sull’ultimo numero del bimestrale di settore Platform – Architecture and design dedicato all ...Del futuro della compagnia parleranno il 12 gennaio il presidente esecutivo Alfredo Altavilla e l’ad Fabio Lazzerini in un'audizione alla Camera ...