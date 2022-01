Inter, Zhang incontra la squadra ad Appiano: presenti anche Antonello e Marotta (Di sabato 8 gennaio 2022) Steven Zhang è tornato in Italia dopo parecchi mesi dall’ultima volta, quando arrivò nel Belpaese per festeggiare lo Scudetto dell’Inter. Il presidente dei nerazzurri, come riporta Sky, ha incontrato la squadra ad Appiano Gentile, e nei prossimi giorni assisterà sia alla sfida contro la Lazio che a quella contro la Juventus in Supercoppa. Con lui, presenti anche Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Stevenè tornato in Italia dopo parecchi mesi dall’ultima volta, quando arrivò nel Belpaese per festeggiare lo Scudetto dell’. Il presidente dei nerazzurri, come riporta Sky, hato laadGentile, e nei prossimi giorni assisterà sia alla sfida contro la Lazio che a quella contro la Juventus in Supercoppa. Con lui,Giuseppee Alessandro. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Inter, Zhang è a Milano: definirà le strategie estive tra rinnovi, stadio e mercato - MatteoBarzaghi : Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile per cenare con la squadra, Inzaghi, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin. @SkySport #Inter #Zhang - FabrizioCorbia : RT @giovannibrenteg: Quindi per l’Inter zero incassi nel girone di ritorno e con il Liverpool (sarebbero stati 4/5 milioni solo in questa p… - ParmeshSriv : RT @MatteoBarzaghi: Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile per cenare con la squadra, Inzaghi, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin. @S… - sportface2016 : #Inter, #Zhang incontra la squadra ad Appiano: presenti anche Antonello e #Marotta -