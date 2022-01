Intel fa il colpo gobbo e sottrae ad Apple l’ingegnere che ha creato lo “strapotente” chip M1

(Di sabato 8 gennaio 2022)ha deciso di “scippare” aduno dei suoi ingegneri più brillanti. Stiamo parlando precisamente di Jeff Wilcox, e se tale nome non vi dice nulla, sappiate che si tratta dell’uomo che ha realizzato ilM1, processore osannato da più parti, di proprietà della multinazionale di Cupertino. Jeff Wilcox, 8/1/2022 – Computermagazine.itLa notizia va ad iscriversi nella rivoluzione divoluta fortemente da Pat Gelsinger, che da quando è divenuto il Ceo della stessa azienda, sta cercando di puntare tutto sull’innovazione per risollevare le sorti della stessa. Obiettivo di Gelsinger, come scrive anche hwupgrade.it, è quello di rendere il colosso dei microun polo molto attrattivo per i talenti dell’ingegneria informatica, e se da una parte tale obiettivo è perseguibile puntando su prodotti ...

Jeff Wilcox era arrivato in Apple nel 2013; in precedenza aveva lavorato per Intel e ritorna ora in pratica all'azienda che aveva lasciato, con Intel che in questo momento sta portando la propria ... tanto che è stato perso in un colpo il vantaggio che c'era per l'utente nei confronti dei corrispettivi prodotti. Lato GPU le cose non vanno un granché bene, le RX6000 presentate a fine 2020 ... Jeff Wilcke, responsabile dei processori M1 di Apple, ha annunciato il suo passaggio ad Intel dove ricoprirà un ruolo chiave per il futuro ...