Covid, in aumento terapie intensive: +58, con 154 nuovi ingressi. Salgono anche ricoveri (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo il bollettino dell’8 gennaio, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.557 persone e negli altri reparti 14.930 (+339). Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 197.552 su 1.220.266 tamponi: la percentuale di positivi è al 16,2% (era al 22%). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 7.281.297 e i decessi 138.881 (+184) Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo il bollettino dell’8 gennaio, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.557 persone e negli altri reparti 14.930 (+339). Nelle ultime 24 ore, icasi sono stati 197.552 su 1.220.266 tamponi: la percentuale di positivi è al 16,2% (era al 22%). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 7.281.297 e i decessi 138.881 (+184)

