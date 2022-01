Con tecnologia blockchain valorizzate filiere agroalimentari lombarde (Di sabato 8 gennaio 2022) Tutelare la sicurezza degli acquisti alimentari dei consumatori, in un’ottica di reale ‘one health’ e valorizzare i prodotti delle filiere agroalimentari attraverso la tecnologia ‘blockchain‘. Questo percorso è iniziato nel 2019 attraverso una sperimentazione promossa dall’assessore all’Innovazione Istruzione, Università, Ricerca e Semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Con questa ricerca è infatti stato possibile creare lo strumento per certificare in modo innovativo e trasparente il percorso degli alimenti e i controlli sanitari. Questo lo scenario di sistema previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia. La proposta è della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, di concerto con gli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione, Sistemi verdi) e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 8 gennaio 2022) Tutelare la sicurezza degli acquisti alimentari dei consumatori, in un’ottica di reale ‘one health’ e valorizzare i prodotti delleattraverso la‘. Questo percorso è iniziato nel 2019 attraverso una sperimentazione promossa dall’assessore all’Innovazione Istruzione, Università, Ricerca e Semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Con questa ricerca è infatti stato possibile creare lo strumento per certificare in modo innovativo e trasparente il percorso degli alimenti e i controlli sanitari. Questo lo scenario di sistema previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia. La proposta è della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, di concerto con gli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione, Sistemi verdi) e ...

EmyRoyaleagle : RT @Lidia_Undiemi: Diciamolo chiaramente, lasciare che la tecnologia diventi l’arma con cui la politica attacca i cittadini è un pessimo af… - ZeusAmonRa : @marcoz984 1/2 Chiamatelo un po' come vi pare, il punto è che non siamo più nel '700 dove l'unica cura era il salas… - Vinc1955 : Lo spot accessibile di KitMe è in LIS (Lingua dei segni italiana) - mariocaligiuri : In Cina arriva il magistrato-robot: formula l'accusa per 8 diversi tipi di reato con precisione al 97% - JohnJnich001 : Matteo Bassetti: 'Falso che il vaccino sia sperimentale, la tecnologia a mRna è del 1990'. Poi il paragone con il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Con tecnologia Ces 2022, sulle Tesla di Musk dentro al Vegas Loop Spostarsi tra i padiglioni del Ces di Las Vegas con una Tesla sparata ad alta velocità in un tunnel sotterraneo illuminato a led. E' un primo ...è a beneficio dei visitatori della fiera della tecnologia ...

Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards del Ces ... premiata nella categoria Mobile Devices, è una custodia che ricarica i cellulari e permette esperienze customizzate con abbandonza di luci e colori tramite una app. E invece un mix di tecnologia e ...

Sony lancia i nuovi televisori con tecnologia qd oled Lavorincasa.it Retail manager su come adattarsi e convivere con il Covid Nonostante il forte aumento delle infezioni da Omicron e un ritmo di ripresa previsto più lento per l’economia, Yol Phokasub, CEO di Central Retail ...

Tecnico di radiologia in Spagna: sempre più giovani scelgono di andare all’estero per una professione medica altamente qualificante Madrid, 7 gennaio 2022 - I tecnologi radiologici aiutano gli operatori sanitari a diagnosticare e trattare i problemi medici mediante l'imaging dell'interno del corpo umano. Tra le tecnologie a loro d ...

Spostarsi tra i padiglioni del Ces di Las Vegasuna Tesla sparata ad alta velocità in un tunnel sotterraneo illuminato a led. E' un primo ...è a beneficio dei visitatori della fiera della...... premiata nella categoria Mobile Devices, è una custodia che ricarica i cellulari e permette esperienze customizzateabbandonza di luci e colori tramite una app. E invece un mix die ...Nonostante il forte aumento delle infezioni da Omicron e un ritmo di ripresa previsto più lento per l’economia, Yol Phokasub, CEO di Central Retail ...Madrid, 7 gennaio 2022 - I tecnologi radiologici aiutano gli operatori sanitari a diagnosticare e trattare i problemi medici mediante l'imaging dell'interno del corpo umano. Tra le tecnologie a loro d ...