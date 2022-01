Cieli sereni | gelate estese di notte

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Centro Meteo Lombardo ci illustra che tempo farà a Bergamo fino a lunedì con il bollettino curato da Andrea Bosoni. Sabato 8 gennaio 2022 Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo il transito di qualche velatura nel corso del pomeriggio; sui settori Alpini di confine, Valtellina e Valchiavenna inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso ma con graduale aumento della nuvolosità che potrà dare luogo a qualche debole nevicata sui crinali di confine. Durante lae nelle prime ore del mattino banchi di nebbia sui settori di bassa pianura. Temperature: Minime in diminuzione conin pianura, valori compresi tra -4°C e 0°C, massime stazionarie o in lieve aumento sui rilievi, in pianura comprese tra 4°C e 7°C. Domenica 9 gennaio 2022 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo ...

Advertising

MeteoMignanego : #MeteoMignanego #Previsione per Domani, Sabato 8 Gennaio 2022: Prosegue la fase di bel tempo con cieli sereni o al… - MirandaFelli : RT @beppegas000: #VentagliDiParole #VentagliDiLuce L'immagine era quella di partire, spostando lo sguardo da un lato all'altro della cost… - lukasdiver57 : RT @beppegas000: #VentagliDiParole #VentagliDiLuce L'immagine era quella di partire, spostando lo sguardo da un lato all'altro della cost… - VentagliP : RT @beppegas000: #VentagliDiParole #VentagliDiLuce L'immagine era quella di partire, spostando lo sguardo da un lato all'altro della cost… - beppegas000 : #VentagliDiParole #VentagliDiLuce L'immagine era quella di partire, spostando lo sguardo da un lato all'altro del… -

Ultime Notizie dalla rete : Cieli sereni

... da una parte le regioni centro - settentrionali stanno osservando una certa stabilità, per quanto relativa, accompagnata comunque da un clima piuttosto invernale e daperlopiùo poco ...Dal pomeriggio si assisterà infatti aperlopiù, tuttavia sarà solo un miglioramento temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature risulteranno in calo tanto nei valori ...Meteo Viterbo. Previsioni meteo Viterbo, venerdì, 7 gennaio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la tem ...Meteo Imperia. Previsioni meteo Imperia, venerdì, 7 gennaio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante ...