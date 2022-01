Banche | Unimpresa | stop moratorie per 700mila aziende | crac da 27 miliardi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 gennaio 2022) Per quasi 700.000italiane c’è il rischio insolvenza, con un, in prospettiva, da oltre 27di euro. Sono infatti 694.894 le imprese che, a partire dal 2020, avevano sospeso le rate di prestiti bancari per un importo complessivo di 27,1. La norma sulle cosiddettedei finanziamenti concessi dalleera stata introdotta con il decreto legge “Cura Italia” (articolo 56) nella primavera del 2020, ma quella misura è scaduta alla fine dello scorso dicembre e non è stata rinnovata per evitare una procedura dell’Unione europea per aiuto di Stato illegittimo. È quanto segnala il Centro studi di, secondo cui, complessivamente, le norme sui prestiti bancari, trae garanzie pubbliche, valgono 247, 6 ...