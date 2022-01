A “Controcorrente – prima serata” l’intervista a Walter Ricciardi (Di sabato 8 gennaio 2022) A “Controcorrente – prima serata” l’intervista di Veronica Gentili a Walter Ricciardi. L’appuntamento è per domani 9 gennaio Domani, domenica 9 gennaio, in prima serata su Retequattro, nel primo appuntamento del 2022 di “Controcorrente – prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews, Veronica Gentili intervisterà Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministero della Salute, per affrontare le ultime novità legate all’ attuale situazione pandemica. Nel corso della serata, con – tra i tanti ospiti – il Prof. Fabrizio Pregliasco e l’eurodeputata Simona Bonafè, verrà commentata la decisione di introdurre l’obbligo vaccinale per gli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022) A “di Veronica Gentili a. L’appuntamento è per domani 9 gennaio Domani, domenica 9 gennaio, insu Retequattro, nel primo appuntamento del 2022 di “”, il programma di approfondimento targato Videonews, Veronica Gentili intervisterà, consulente scientifico del Ministero della Salute, per affrontare le ultime novità legate all’ attuale situazione pandemica. Nel corso della, con – tra i tanti ospiti – il Prof. Fabrizio Pregliasco e l’eurodeputata Simona Bonafè, verrà commentata la decisione di introdurre l’obbligo vaccinale per gli ...

Advertising

361_magazine : A “Controcorrente – prima serata” l’intervista a Walter Ricciardi - Cristina6013 : @GerardoOropallo Guarda so di andare controcorrente ma nella vita non ho mai subito condizionamenti, prima di giud… - 59LuciaBenedett : RT @AsugiFVG: Domenica 9 gennaio, in prima serata, alle 21:30 su #Controcorrente andrà in onda il servizio realizzato presso il Pronto Socc… - giulyeh : RT @charliecarla: Boris Johnson controcorrente, riapre i voli in Inghilterra a tutti 'senza obbligo di tampone prima di partire' https://t.… - MiriamCancelli2 : RT @fulvio_oscar: Eppure siete stati AVVERTITI Boris Johnson controcorrente, riapre i voli in Inghilterra a tutti 'senza obbligo di tampone… -