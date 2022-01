Vince per una notte 136 milioni. Poi la beffa sul Superenalotto (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’uomo, un 83enne ambulante di frutta e verdura, aveva giocato 7,50 euro. Ma non aveva fatto i conti con un crudele scherzo del destino Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’uomo, un 83enne ambulante di frutta e verdura, aveva giocato 7,50 euro. Ma non aveva fatto i conti con un crudele scherzo del destino

Advertising

Agenzia_Ansa : Pallavolo: Conegliano batte Novara 3-2 e vince la Coppa Italia. Mattarella premierà le vincitrici, palazzetto lo ap… - WeAreTennisITA : ITALIA - FRANCIA 3?? - 0?? ?????? Berrettini vince la prima dell'anno battendo Humbert per 6-4 7-6 dopo che Sinner… - GuidoDeMartini : ?? CHI LA DURA LA VINCE ?? AUSTRALIA: ESENZIONE A DJOKOVIC PER GIOCARE SENZA PASSAPORTO VACCINALE Nella 1ª parte del… - RetwittL : RT @zizzo_zizzo: #NelBarocco in letteratura vince “La metafora… perciò che esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso, trovand… - SalaLettura : RT @zizzo_zizzo: #NelBarocco in letteratura vince “La metafora… perciò che esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso, trovand… -