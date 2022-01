Vaia Spallanzani | “Covid diventerà una malattia stagionale endemica”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè destinato a diventare “una”. Lo afferma il professore Francesco, direttore sanitario dell’Istituto per le Malattie Infettive Lazzarodi Roma che, intervistato dal Corriere della Sera, fa il punto sulla crescita dei casinel paese. Spiega: “L’identikit del ricoverato di oggi alloè costituito da non vaccinati, o immunizzati con seconda dose da più di 5 mesi. Con un rapporto di 90 a 10 in reparto ordinario e 96 a 4 in terapia intensiva”. I ricoverati con terza dopo sono “l’eccezione che conferma la regola specie sui grandi numeri. E magari si tratta di fragili”. Secondo il direttore dello“il virus sembra avere sempre più i ...

Ad affermarlo in un'intervista al 'Corriere della Sera' è il direttore sanitario dell'Istituto per le malattie infettive Lazzarodi Roma, Francesco, il quale spiega: "Il virus non ...Comincia così l'intervista del direttore sanitario dell'Istituto per le malattie infettive Lazzarodi Roma , Francescoal "Corriere della Sera". È innegabile però che gli ospedali ...Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, ha dato una buona notizia sul Covid. The post “Il coronavirus sta diventando stagionale”, la bu ...Sale il numero dei ricoverati in area medica e in terapia intensiva. In una settimana raddoppiata l'incidenza dei casi.