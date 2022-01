Spezia | guariti dal Covid Kovalenko | Manaj | Hristov e Nzola

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Loritrovadal-19. Lo ha annunciato lo stesso club ligure tramite una nota ufficiale. “Buone notizie per Thiago Motta che ha riaccolto in gruppo, risultati negativi ai tamponi di controllo e nuovamente a disposizione del tecnico spezzino“, si legge. Dopo la sfida contro il Verona, le Aquile sono tornate ad allenarsi in vista del derby contro il Genoa, in programma domenica 9 gennaio alle ore 18.30 a Marassi. Riscaldamento tecnico e lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo contro gli scaligeri, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppi offensivi. Sabato si svolgerà invece la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia guariti

... Imperia (Asl 1): 172 Savona (Asl 2): 583 Genova: 774 (di cui Asl 3: 529 e Asl 4: 245) La(... Itotali sono 133.067 (+973); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ...... 172 SAVONA (Asl 2): 583 GENOVA: 774, di cui: ? Asl 3: 529 ? Asl 4: 245 LA(Asl 5): 413 Non ... I dimessi/delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre ...PORDENONE È il giorno della verità per il Pordenone. Quello che in questo periodo, anche se in maniera scaglionata, spetta a tutti. È un giorno temuto perché comporta, sinora con rare eccezioni, la co ...Sono 404 i nuovi positivi registrati alla Spezia e il totale sale a 4.101. In merito al totale dei nuovi positivi in tutta la Liguria Alisa ha precisato: “Sono 3.066 i nuovi positivi registrati oggi i ...