Russo sia un giudice penitente

di Giovanni Falci La commemorazione della "tangentopoli salernitana" per opera di Michelangelo Russo pubblicata sulla edizione del 31 dicembre di "Cronache" merita sicuramente più di una riflessione. L'anno della scimmia con cui apre l'articolo Michelangelo è effettivamente congeniale a ciò che avvenne in quel periodo negli uffici giudiziari di Salerno: ci fu lo "scimmiottamento" della Procura di Milano. Proprio così, al di là del genio creativo e inventore e dell'intelligenza, la scimmia è l'animale che imita i gesti delle persone che osserva, proprio come avvenne in quel periodo a Salerno. Innanzitutto "genio creativo e inventore" sono caratteristiche che non devono appartenere al Magistrato. Questi, infatti, non deve "inventarsi" niente ma svolgere la sua funzione che è quella di accertamento dei fatti che vengono denunciati e che rappresentano notizie di reato.

