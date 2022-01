Obbligo vaccinale, sarà l’Agenzia delle Entrate a cercare i No Vax. FdI: “E’ un regime comunista” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Obbligo vaccinale per gli over 50 sarà valido da subito. Lo hanno spiegato fonti di palazzo Chigi sottolineando che le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge, approvato mercoledì dal Cdm, nella Gazzetta Ufficiale, ed è previsto, attualmente, che duri fino al 15 giugno 2022. Per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’Obbligo vaccinale, a partire dal 1° febbraio 2022 è prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. L’Obbligo vaccinale e l’uso del Green ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’per gli over 50valido da subito. Lo hanno spiegato fonti di palazzo Chigi sottolineando che le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge, approvato mercoledì dal Cdm, nella Gazzetta Ufficiale, ed è previsto, attualmente, che duri fino al 15 giugno 2022. Per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’, a partire dal 1° febbraio 2022 è prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzioneirrogata dal, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. L’e l’uso del Green ...

