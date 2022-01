Macron: che fortuna avere Draghi e Mattarella in Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Non è mia abitudine commentare le situazioni politiche dei nostri vicini e dei paesi amici; posso solo dire che oggi abbiamo molta fortuna di avere un presidente della Repubblica e un presidente del del Consiglio Italiani cosi coraggiosi e amici della Francia: è una chance per la Francia è per noi".Lo ha detto oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa congiunta all'Eliseo con la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen, rispondendo a un giornalista Italiano sui rischi di incertezza politica e di un cambiamento di governo a Roma, a causa delle elezioni del nuovo presidente della Repubblica. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Non è mia abitudine commentare le situazioni politiche dei nostri vicini e dei paesi amici; posso solo dire che oggi abbiamo moltadiun presidente della Repubblica e un presidente del del Consiglioni cosi coraggiosi e amici della Francia: è una chance per la Francia è per noi".Lo ha detto oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel, durante una conferenza stampa congiunta all'Eliseo con la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen, rispondendo a un giornalistano sui rischi di incertezza politica e di un cambiamento di governo a Roma, a causa delle elezioni del nuovo presidente della Repubblica.

