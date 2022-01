Lega Calcio ottimista sul prosieguo del campionato: c’è il comunicato! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con una nota ufficiale, la Lega Calcio ha ribadito la sua volontà di non fermare il campionato, nonostante l’emergenza contagi che sta colpendo il paese. Ecco il comunicato: “La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega“. A SSC Napoli staff member wears a protective face mask with the team’s logo during the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Juventus stadium in Turin on January 6, 2022. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con una nota ufficiale, laha ribadito la sua volontà di non fermare il, nonostante l’emergenza contagi che sta colpendo il paese. Ecco il comunicato: “LaSerie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di“. A SSC Napoli staff member wears a protective face mask with the team’s logo during the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Juventus stadium in Turin on January 6, 2022. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Francesco Scanu

