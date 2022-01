Kevin Bortuzzo | chi è il fratello di Manuel | “Lui è il mio esempio”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Forse non tutti sanno cheha un. Lui si chiama, ed è ilminore del gieffino. Il loro è un rapporto molto forte, tanto che sui socialposta molto spesso foto insieme a, con tanto di frasi di affetto e incoraggiamento. Non conosciamo molto di, ilminore di. Ciò che sappiamo arriva proprio dal suo profilo Instagram, dove il giovane fa sapere di essere un nuotatore, proprio come. La passione per questo sport, d’altronde, potrebbe essergli stata trasmessa proprio dal. È probabile che, nel corso della puntata di stasera,entrerà nella Casa del Grande ...

Una sorpresa anche per Manuelcon l'arrivo del fratelloe, ad ultimo, la notizia che forse un po' tutti i concorrenti temono. Delia Duran , moglie di Alex Belli , è pronta a entrare in ...Questa sera, Soleil Sorge potrà rivedere l'amica Dayane Mello mentre Manuelriceverà la visita del fratello. I concorrenti, inoltre, saranno spiazzati anche da un altro annuncio: Delia ...Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 32esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 32esima puntata - in onda s ...In attesa della nuova puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni ai fan più appassionati del reality show.