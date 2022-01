Juve Napoli | sfottò allo Stadium | spunta una maglietta di Faraoni

(Di venerdì 7 gennaio 2022)all’Allianz: sulle tribune dell’impianto bianconerounadiPer i tifosi dellantus è ancora vivo il dolce ricordo di quel-Verona dell’ultima giornata dello scorso campionato, gara fatale per i partenopei e che consegnò invece la qualificazione in Champions League all’ultimo respiro alladi Pirlo. I tifosi dellantus hanno colto l’occasione per ricordare quella serata storta ai tifosi del. Tra le tribune delloè infattita unadi, autore del gol del definitivo 1-1 che permise alla ...

Advertising

annatrieste : Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? - sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - juventusfc : Le statistiche principali di #JuveNapoli ?? - gallucciovince8 : RT @maxmassi969: Bilancio della giornata: squadre con meno problemi del Napoli oggi non hanno giocato, ma gli juventini, peggiori esseri es… - mauro13051948 : RT @annatrieste: Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

"Ha avuto un risentimento, gli si è indurito il flessore ed è uscito", le parole di Allegri post. L'alternativa a sinistra è rappresentata da Mattia De Sciglio . Per il resto, la ...Calciomercato Juventus, in casa bianconera la voci sulle possibili cessioni non accennano a placarsi. L'ultima bomba dalla Spagna. Anche contro il, la Juventus ha confermato quell'allarmante sterilità offensiva che si sta portando dietro come una spada di Damocle dall'inizio di questa stagione. L'assenza di Cristiano Ronaldo si fa sentire,...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli.Tutto pronto per la 20a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell'era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...