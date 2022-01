I piromani di Newsweek e l’inesorabile scomparsa dell’oggettività

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In un’epoca che ha sostituito l’intelligenza con la tifoseria, e gli intellettuali coi militanti, come facciamo a conoscere la realtà? Come facciamo a selezionare un’informazione senza doverci prendere il disturbo di fare analisi psicologiche all’ingrosso delle intenzioni di chi la riporta, senza buttare le nostre giornate a ricostruire schieramenti, insomma: come facciamo a fidarci di chi c’informa? Possiamo illuderci di conoscere ciò di cui parliamo? Risposta breve: no. Jon Stewart è un genio della comicità, ed è anche uno di quelli che a un certo punto si sono rotti i coglioni di voi e si sono ritirati in campagna. Ogni tanto compariva nel programma di Stephen Colbert: l’aveva fatto cominciare lui a far tv, tanti anni fa, poi Colbert è diventato il sostituto di Letterman (e il migliore – con distacco – conduttore della seconda serata americana) e Stewart si è ritirato a vita ...