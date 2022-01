Dayane Mello torna al GF Vip e poi va a L’Isola dei famosi? Ecco la verità (Di venerdì 7 gennaio 2022) sulle prossime apparizioni della modella brasiliana. La Mello prima al GF Vip poi a L’Isola dei famosi: la verità (foto: Instagram).Classe ’89, la modella brasiliana naturalizzata italiana è ormai un volto noto della tv italiana; diverse sono state le sue apparizioni ai vari reality show, compresa una partecipazione al Grande Fratello Vip. Recentemente, è purtroppo finita al centro della cronaca per una presunta storia di stupro all’interno del reality brasiliano La Fazenda, tanto che addirittura Le Iene hanno voluto accertarsi delle sue condizioni di salute. La Mello sta però bene e pare tornerò presto in Italia, ovviamente in tv. Dayane Mello torna al GF Vip e poi partecipa a L’Isola dei ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) sulle prossime apparizioni della modella brasiliana. Laprima al GF Vip poi adei: la(foto: Instagram).Classe ’89, la modella brasiliana naturalizzata italiana è ormai un volto noto della tv italiana; diverse sono state le sue apparizioni ai vari reality show, compresa una partecipazione al Grande Fratello Vip. Recentemente, è purtroppo finita al centro della cronaca per una presunta storia di stupro all’interno del reality brasiliano La Fazenda, tanto che addirittura Le Iene hanno voluto accertarsi delle sue condizioni di salute. Lasta però bene e pare tornerò presto in Italia, ovviamente in tv.al GF Vip e poi partecipa adei ...

Advertising

macarbie : RT @Novella_2000: Dayane Mello stasera torna al #GFVip (ma non come concorrente) - Sonia9423543609 : RT @automaticamenci: “Avremo anche una sorpresa per Soleil, la sua migliore amica Dayane Mello tornerà a darle forza' 'lei é stata protagon… - MelloGuatemala : RT @Novella_2000: Dayane Mello stasera torna al #GFVip (ma non come concorrente) - Dezaforthe : “Cosa non faccio per te” Dayane Mello ???? - josyvazquez_ : RT @iscusa: buongiorno stasera sentiremo dayane mello pronunciare “affonsu” in diretta tv su canale 5 dalla casa del grande fratello a diec… -