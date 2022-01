Covid oggi Filippine | arresto per non vaccinati che escono da casa

(Di venerdì 7 gennaio 2022)per le persone non vaccinate chedalle proprie abitazioni nelle. Questo quanto prevede l’ordine è stato emanato dal presidente Rodrigo Duterte nel corso di un vertice con i membri della task force anti. Secondo quanto riferito dal portavoce del presidente Karlo Nograles, la direttiva ha validità su tutto il territorio nazionale ed è stata decisa per “per proteggere i cittadini, perché l’essere nonmette tutti in pericolo”. In precedenza, le autorità dell’area metropolitana di Manila, che comprende 16 città e oltre 13 milioni di abitanti, avevano già imposto una serie di restrizioni ai viaggi a alle attività delle persone non vaccinate, alle quali è concesso di uscire dalle proprie abitazioni solo per ragioni essenziali. Nograles ha inoltre riferito che a ...

