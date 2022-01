Come sta Nancy Brilli? Covid e polmonite ma passerà (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nancy Brilli ha il Covid e la polmonite, scherza sui sintomi che nei giorni l’hanno spaventata e lo fa perché adesso sta molto meglio. passerà presto, Nancy Brilli ha fatto il vaccino, meglio non pensare alle conseguenze se non l’avesse fatto. L’attrice sta bene, sta migliorando, evita di parlare e preferisce scrivere alcuni commenti tra le storie di Instagram. Nei giorni scorsi la saturazione era scesa davvero troppo, la tosse era preoccupante e aveva dolori ovunque. E’ andata in ospedale per i controlli necessari, la tac ha confermato la polmonite ma la situazione è sotto controllo, per Nancy Brilli non è stato necessario il ricovero in ospedale. Non ha febbre e non l’ha mai avuta, la tossa è diminuita e adesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022)ha ile la, scherza sui sintomi che nei giorni l’hanno spaventata e lo fa perché adesso sta molto meglio.presto,ha fatto il vaccino, meglio non pensare alle conseguenze se non l’avesse fatto. L’attrice sta bene, sta migliorando, evita di parlare e preferisce scrivere alcuni commenti tra le storie di Instagram. Nei giorni scorsi la saturazione era scesa davvero troppo, la tosse era preoccupante e aveva dolori ovunque. E’ andata in ospedale per i controlli necessari, la tac ha confermato lama la situazione è sotto controllo, pernon è stato necessario il ricovero in ospedale. Non ha febbre e non l’ha mai avuta, la tossa è diminuita e adesso ...

