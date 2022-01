Cabina di regia, Omicron è devastante: l’incidenza settimanale è raddoppiata, l’Rt schizza a 1,43. Rianimazioni in difficoltà (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non possono che confermare una situazione per certo versi preoccupante, i dati del settimanale esito del monitoraggio sulla curva epidemiologica nel Paese, elaborato dall’Iss e dal ministero della salute, nell’ambito della Cabina di regia. Preoccupa non poco l’incidenza settimanale dei casi Covid-19, è addirittura raddoppiata: 1.669 casi ogni 100mila abitanti Nella settimana compresa fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio 2022, continua dunque a salire l’incidenza settimanale dei casi Covid-19, addirittura raddoppiata risputò alla settimana precedente, attestandosi oggi a ben 1.669 casi ogni 100mila abitanti. L’indice di trasmissibilità sale al 1,3 (range 1,27-1,32), e l’Rt medio schizza all’1,43 (range ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non possono che confermare una situazione per certo versi preoccupante, i dati delesito del monitoraggio sulla curva epidemiologica nel Paese, elaborato dall’Iss e dal ministero della salute, nell’ambito delladi. Preoccupa non pocodei casi Covid-19, è addirittura: 1.669 casi ogni 100mila abitanti Nella settimana compresa fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio 2022, continua dunque a saliredei casi Covid-19, addiritturarisputò alla settimana precedente, attestandosi oggi a ben 1.669 casi ogni 100mila abitanti. L’indice di trasmissibilità sale al 1,3 (range 1,27-1,32), emedioall’1,43 (range ...

Advertising

sportface2016 : +++Valentina #Vezzali (sottosegretario allo sport): 'Ci sarà una cabina di regia permanente sui campionati, obietti… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - GiovaQuez : Da Cabina di regia starebbe emergendo possibile obbligo vaccinale per over 50 #COVID19 - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca L'incidenza casi Covid più alta è in Toscana, a quota 2680 Monitoraggio a esame cabina regia, s… - LaRagione_eu : Altre 4 Regioni si apprestano ad entrare in #zonagialla: #EmiliaRomagna, #Abruzzo, Valle d'Aosta e #Toscana. È quan… -