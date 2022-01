Britney Spears | nuda su Instagram | «Sono una donna libera»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Revocata ufficialmente la tutela legale del padre, la popstar continua a far parlare di sé per alcuni eccessi social: «Non mimai sentita meglio», ha scritto a margine di due foto hot. Ma molti fanpreoccupati che ci sia qualcosa che non va (e la recente lite con la sorella ne sarebbe una prova)