Ardea | tamponi Covid nell’Aula consiliare “Sandro Pertini”

Ardea – "Vista la grande richiesta di tamponi Covid richiesti dai cittadini, sarà possibile effettuare tamponi venerdì 7 gennaio dalle ore 14,30 alle 17,30 presso l'Aula consiliare "Sandro Pertini" – a parlare è l'assessore Alessandro Possidoni che prosegue: "Sarà possibile eseguire tamponi antigenici rapidi (costo 14 euro) o tamponi molecolari (costo 55 euro). Per evitare lunghe attese ed assembramenti è necessario prenotarsi con la app TuPassi (disponibile su AppleStore e PlayStore) in cui è stata attivata la sezione tamponi Covid. Vi ricordo di portare la tessera sanitaria. I risultato del test verrà inviato per email al cittadino. Cercheremo di organizzare altre giornate di questo ...

