“Abbiamo segnalato tutto” GF Vip fuori controllo | poco fa la decisione degli sponsor

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono giorni di tensione dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Il nuovo anno non ha portato solo una ventata di freschezza. Le vecchie ruggini tra gli inquilini sono sempre lì. Anzi. Come confermano battibecchi e frecciate di cui si sta parlando molto, uno su tutti lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, nuove ‘battaglie’ si profilano all’orizzonte. Che non si sia creato un legame tra la soprano e le principessine non è un mistero. Troppo distanti i punti di vista, i caratteri, forse anche le rispettive vite per diventare ‘amiche’. Di sicuro, però, la forzata convivenza sta facendo esplodere tutti i conflitti irrisolti tra Katia e le Selassié. Nonostante ciò Alfonso Signorini, in qualche modo in linea con quanto annunciato all’inizio della sesta edizione, non ha preso particolari provvedimenti. Ricordate? Soltanto le bestemmie e le palesi violazioni del regolamento ...