Traffico Roma del 06-01-2022 ore 19 | 00

(Di giovedì 6 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione è tornata scorrevole l’area dello Stadio Olimpico rimangono invece molto trafficate le vie del centro ci sono ancora file in via del Muro Torto a partire da Porta Pinciana fino a Flaminio è sempre verso Flaminioin file sul lungotevere a partire dal ponte Palatino circolazione rallentata anche dall’altra parte del Tevere con code dal ponte Regina Margherita al ponte Palatinoincolonnato sulle vie del rione Prati in particolare in via Cola di Rienzo e Piazza Adriana allontanandoci dal centro code su via Marmorata tra piazza dell’emporio e via Galvani In quest’ultima direzione code poi in via Boccea da Largo Gregorio XIII a Piazza Irnerio la polizia locale segnala un incidente in largo Brancaccio qui ilè rallentato ripercussioni sulla ...