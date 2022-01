Pagelle Lazio-Empoli 3-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Le, ie ildi3-3, match della ventesima giornata di. Match folle all’Olimpico, dove le due squadre regalano emozioni e spettacolo, spartendosi la posta in palio. Dopo due gol in 8? firmati Bajrami e Zurkowski, la squadra di Andreazzoli viene riacciuffata da Immobile e Milinkovic-Savic. Di Francesco riporta avanti l’a 15? dalla fine, ma Patric fa 3-3. L’arbitro Giua annulla, però, per un fallo di mano netto. La chance del pareggio capita quindi sui piedi di Immobile, il quale tuttavia si fa parare un rigore da Vicario. In pieno recupero, a pochi istanti dalla fine, è Milinkovic-Savic a siglare la doppietta ed evitare la sconfitta. Di seguito ledel ...

Advertising

sportface2016 : Pagelle #LazioEmpoli 3-3: voti e tabellino #SerieA 2021/2022 - zazoomblog : Pagelle Lazio Empoli: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Lazio #Empoli: - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #LazioEmpoli, le pagelle del primo tempo di - calciomercatoit : #LazioEmpoli, le pagelle del primo tempo di - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Lazio-Empoli, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lazio

Lazio News 24

- Empoli 1 - 2, ledel primo tempo dell'Olimpico: Immobile segna ma non basta dopo il grande avvio dei toscani- Empoli © LaPresseLAZIO (4 - 3 - 3) STRAKOSHA 4,5HYSAJ 4,5 LUIZ ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Milinkovic, Zurkowski, Bajrami al ...Lazio-Empoli 1-2, le pagelle del primo tempo dell'Olimpico: Immobile segna ma non basta dopo il grande avvio dei toscani ...Sampdoria-Cagliari 1-2 Cragno 6: incolpevole sul gol dell’1-0, la sassata di Gabbiadini è imparabile. Poi la Samp non lo spaventa più, quasi ...