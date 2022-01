Oroscopo del Sud: spensieratezza per Toro, Leone, Scorpione e Pesci (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'Oroscopo di questo Giovedì 6 Gennaio 2022, segno per segno, Ariete: La Luna Protettiva ha abbracciato il grande Giove nella tua dodicesima casa. Vacci piano, con questo meraviglioso protettore alle spalle niente di male ti può succedere oggi, anche se insisti a invocarlo con i tuoi pensieri. Giornata di shopping, non solo per i tuoi bambini, oggi ti fai anche un bel regalo, soprattutto se nella tua città iniziano i saldi promozionali e se Babbo Natale non è riuscito a esaudire i desideri che ti stanno a cuore, ci pensa la Befana, cioè Urano in seconda casa o una carta di credito del tuo partner o, altrimenti, tua. Toro: Urano nel tuo segno, specialista in sorprese, oggi non può stare fermo e tacere con le mani tra le mani. Volete almeno sorprendere i vostri bambini spolverando l'antica leggenda della Befana, che atterra su ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'di questo Giovedì 6 Gennaio 2022, segno per segno, Ariete: La Luna Protettiva ha abbracciato il grande Giove nella tua dodicesima casa. Vacci piano, con questo meraviglioso protettore alle spalle niente di male ti può succedere oggi, anche se insisti a invocarlo con i tuoi pensieri. Giornata di shopping, non solo per i tuoi bambini, oggi ti fai anche un bel regalo, soprattutto se nella tua città iniziano i saldi promozionali e se Babbo Natale non è riuscito a esaudire i desideri che ti stanno a cuore, ci pensa la Befana, cioè Urano in seconda casa o una carta di credito del tuo partner o, altrimenti, tua.: Urano nel tuo segno, specialista in sorprese, oggi non può stare fermo e tacere con le mani tra le mani. Volete almeno sorprendere i vostri bambini spolverando l'antica leggenda della Befana, che atterra su ...

