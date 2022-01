Live Juventus-Napoli 0-1 | Szczesny salva su Zielinski!

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - JuventusTV : La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! - SkySport : Ora #JuventusNapoli LIVE, tra gli azzurri in campo anche i tre segnalati ieri dalla Asl #SkySport #SkySerieA… - cmdotcom : Juve-Napoli, MOVIOLA LIVE: check del Var, ok il gol di Mertens - ntylertime : RT @betwithwoj: LIVE Serie A Napoli/Juventus o0.5 goals in 1H 2u #GamblingTwitter -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

... il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,e Napoli si affrontano nel match ...Il tabellino di- Napoli 0 - 1 () 23' Mertens(4 - 3 - 3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. ...24' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Insigne allarga sulla destra per Politano. L'ex Inter serve a rimorchio Mertens che calcia in diagonale superando Szczesny. 1-0 Napoli. 22' - Corner battuto corto dal N ...23' - Napoli in vantaggio, ha segnato Mertens. Insigne sventaglia per Politano, il numero 21 appoggia per Mertens che calcia di prima e infila Szczesny sul secondo ...