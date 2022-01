Il Milan cala il tris e mette pressione all’Inter: orrori in difesa della Roma e 3-1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tre punti d’oro per il Milan, la classifica della squadra di Stefano Pioli è sempre più interessante. Stagione altalenante per la Roma, troppi errori difensivi per la compagine di Mourinho. Avvio super della squadra di Stefano Pioli che si trova subito in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Giroud su calcio di rigore e Messias, gravissimo l’errore di Ibanez. La squadra di Mourinho entra in partita e riapre tutto con Abraham. Nella ripresa è sempre l’attaccante ad avvicinarsi al pareggio. Al 74? l’espulsione di Karsdorp svolta la partita, entra Ibra e serve il pallone del 3-1 a Leao. Il risultato non cambia più, Ibrahimovic sbaglia un rigore nel finale. Rossoneri a quota 45 punti, giallorossi fermi a 32. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tre punti d’oro per il, la classificasquadra di Stefano Pioli è sempre più interessante. Stagione altalenante per la, troppi errori difensivi per la compagine di Mourinho. Avvio supersquadra di Stefano Pioli che si trova subito in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Giroud su calcio di rigore e Messias, gravissimo l’errore di Ibanez. La squadra di Mourinho entra in partita e riapre tutto con Abraham. Nella ripresa è sempre l’attaccante ad avvicinarsi al pareggio. Al 74? l’espulsione di Karsdorp svolta la partita, entra Ibra e serve il pallone del 3-1 a Leao. Il risultato non cambia più, Ibrahimovic sbaglia un rigore nel finale. Rossoneri a quota 45 punti, giallorossi fermi a 32. L'articolo CalcioWeb.

