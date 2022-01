Di Marzio conferma: “Era in città per le visite mediche” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo quanto confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, il difensore Axel Tuanzebe ha completato le visite mediche con il Napoli quest’oggi. FOTO: Getty Images “Tuanzebe ha fregato tutti. Mentre il Napoli era a Torino per giocare, lui è arrivato per fare le visite mediche. Le ha già svolte, mentre noi pensavamo le facesse domani. Ora tornerà in Inghilterra per sbrigare alcune pratiche legate al visto e poi tornerà in Italia“. Queste le parole del giornalista. Il difensore centrale inglese classe ’97 ha quasi esaurito le pratiche per diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo quantoto dall’esperto di calciomercato Gianluca Diin diretta su Sky Sport, il difensore Axel Tuanzebe ha completato lecon il Napoli quest’oggi. FOTO: Getty Images “Tuanzebe ha fregato tutti. Mentre il Napoli era a Torino per giocare, lui è arrivato per fare le. Le ha già svolte, mentre noi pensavamo le facesse domani. Ora tornerà in Inghilterra per sbrigare alcune pratiche legate al visto e poi tornerà in Italia“. Queste le parole del giornalista. Il difensore centrale inglese classe ’97 ha quasi esaurito le pratiche per diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti.

