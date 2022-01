**Calcio: Mourinho, ‘Troppi errori ma con arbitri noi sempre sfortunati, era rigore su Zaniolo e Ibanez’** (Di giovedì 6 gennaio 2022) Milano, 6 gen. (Adnkronos) – “La mia squadra mi è piaciuta. Anche nel 2-0, nel 2-1 e fino al momento del rosso a Karsdorp siamo stati in partita ma a livello tecnico è stata una partita bassa. Perdiamo palla con una facilità tremenda, qualità bassissima ma siamo sempre stati in partita. Per parlare di problemi tecnici devo anche parlare dell’arbitro e del Var perché ancora non mi è arrivata nessuna immagine dove si vede chiaramente che il primo è rigore. Non riesco a vedere. Si vede movimento di Tammy che apre il braccio ma non si vede il contatto puro e netto”. Sono le parole del tecnico della Roma, Josè Mourinho a Dazn dopo il ko 3-1 con il Milan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Milano, 6 gen. (Adnkronos) – “La mia squadra mi è piaciuta. Anche nel 2-0, nel 2-1 e fino al momento del rosso a Karsdorp siamo stati in partita ma a livello tecnico è stata una partita bassa. Perdiamo palla con una facilità tremenda, qualità bassissima ma siamostati in partita. Per parlare di problemi tecnici devo anche parlare dell’arbitro e del Var perché ancora non mi è arrivata nessuna immagine dove si vede chiaramente che il primo è. Non riesco a vedere. Si vede movimento di Tammy che apre il braccio ma non si vede il contatto puro e netto”. Sono le parole del tecnico della Roma, Josèa Dazn dopo il ko 3-1 con il Milan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

