Bologna Inter, attesi 45 minuti: Ayroldi fischia la fine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Bologna-Inter non si disputa e al Dall’Ara l’arbitro Giovanni Ayroldi fischia la fine della partita non giocata. Ora tutta la trafila burocratica e legale Bologna-Inter, come noto ormai da ieri, non si gioca e al Dall’Ara l’arbitro Giovanni Ayroldi fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi. Dopo aver atteso 45 minuti, come da regolamento, il direttore di gara della sezione di Molfetta ha fatto calare il sipario sulla mancata sfida tra rossoblù e nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022)non si disputa e al Dall’Ara l’arbitro Giovanniladella partita non giocata. Ora tutta la trafila burocratica e legale, come noto ormai da ieri, non si gioca e al Dall’Ara l’arbitro Giovannitre volte e manda le squadre negli spogliatoi. Dopo aver atteso 45, come da regolamento, il direttore di gara della sezione di Molfetta ha fatto calare il sipario sulla mancata sfida tra rossoblù e nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - tvdellosport : ?? L’ #Inter si è regolarmente presentata al Dall’Ara, nonostante l’ASL di #Bologna abbia bloccato la squadra di… - joker_vinc8 : RT @FI69interista: @AscioneMauri @Fraboyss @acmilan I casi non sono all' #Inter ma al #bologna ... Il primo #Derby era #Covid_19 , l' #INT… - repubblica : Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-2. A Bologna causa Covid scende in campo solo l'Inter, sara' 0-3 a tavolino -