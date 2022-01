Allegri: «Occasione persa? Nel Napoli pochi assenti, all’andata noi ne avevamo sette fuori» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il pareggio contro il Napoli allo Stadium, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa. «Il primo tempo avevamo iniziato anche bene, con l’Occasione di Chiesa al tiro, il colpo di testa di McKennie. Dopo il gol preso siamo andati in difficoltà, ma il Napoli gioca bene ed è bravo a palleggiare. Nel secondo tempo, dopo il pari, abbiamo pressato 3-4 minuti e poi abbiamo avuto una bella Occasione nel finale con Kean. È uno scontrodiretto, l’abbiam pareggiato e dobbiamo essere fiduciosi. Dobbiamo arrivare ad aprile nei primi 4 posti a lottare. Abbiamo lavorato molto sugli inserimenti dei centrocampisti, sulla lettura di queste situazioni. Ma non possiamo ottenere subito tutto. Frenesia? Dobbiamo trovare equilibrio e non giocare a 100 o a 20, ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il pareggio contro ilallo Stadium, l’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa. «Il primo tempoiniziato anche bene, con l’di Chiesa al tiro, il colpo di testa di McKennie. Dopo il gol preso siamo andati in difficoltà, ma ilgioca bene ed è bravo a palleggiare. Nel secondo tempo, dopo il pari, abbiamo pressato 3-4 minuti e poi abbiamo avuto una bellanel finale con Kean. È uno scontrodiretto, l’abbiam pareggiato e dobbiamo essere fiduciosi. Dobbiamo arrivare ad aprile nei primi 4 posti a lottare. Abbiamo lavorato molto sugli inserimenti dei centrocampisti, sulla lettura di queste situazioni. Ma non possiamo ottenere subito tutto. Frenesia? Dobbiamo trovare equilibrio e non giocare a 100 o a 20, ma ...

