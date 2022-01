U&D: Andrea Nicole parla di Maria De Filippi e confessa tutto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) U&D, Andrea Nicole parla di nuovo dopo la burrascosa scelta al programma: le parole su Maria De Filippi, confessa tutto. Dopo un percorso che l’ha vista essere tra le preferite del pubblico, nonché la pupilla di Gianni Sperti, Andrea Nicole ha lasciato Uomini e Donne tra le polemiche; la particolare scelta di Ciprian, avvenuta dopo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) U&D,di nuovo dopo la burrascosa scelta al programma: le parole suDe. Dopo un percorso che l’ha vista essere tra le preferite del pubblico, nonché la pupilla di Gianni Sperti,ha lasciato Uomini e Donne tra le polemiche; la particolare scelta di Ciprian, avvenuta dopo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - SCBastia : #SCBCF63 | 2??-0?? | ? 90’ Hè compiu in Furiani ! Vittoria contr'à una Lega 1 è qualificazione di u Sporting per l… - sampdoria : ?? | OFFICIAL U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 27 dicembre 2021. - PeppArnou : @BMastrotta @_E_C_U_R_B Quei figli di troia come Salvo da Cefalù - HighlAndro : @AlanElettronico Comm' u' cazz' si può dire? -