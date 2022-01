Manuel Bortuzzo non si rassegna: tenterà il tutto per tutto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo è stato un concorrente che ha portato dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 una storia molto importante che caratterizza ogni istante del suo presente. In questi mesi è riuscito a farsi amare da tutti e a costruire la sua storia d’amore con Lulù Selassié, ma dentro il cuore ha un desiderio enorme: ritornare a camminare. Il racconto di Manuel Bortuzzo In una chiacchierata molto profonda e intima con Nathalie Caldonazzo Manuel ha raccontato alla show girl il suo desiderio, ammettendo però che le sue probabilità di riuscita sono bassissime: “I medici di fronte a una situazione come la mia dicono di no, che è impossibile”. Ma Bortuzzo non si ferma. Vuole farsi l’operazione per ritornare a camminare: “Io andrò nonostante il medico mi abbia detto no, certo. Uno deve ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 gennaio 2022)è stato un concorrente che ha portato dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 una storia molto importante che caratterizza ogni istante del suo presente. In questi mesi è riuscito a farsi amare da tutti e a costruire la sua storia d’amore con Lulù Selassié, ma dentro il cuore ha un desiderio enorme: ritornare a camminare. Il racconto diIn una chiacchierata molto profonda e intima con Nathalie Caldonazzoha raccontato alla show girl il suo desiderio, ammettendo però che le sue probabilità di riuscita sono bassissime: “I medici di fronte a una situazione come la mia dicono di no, che è impossibile”. Manon si ferma. Vuole farsi l’operazione per ritornare a camminare: “Io andrò nonostante il medico mi abbia detto no, certo. Uno deve ...

