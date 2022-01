L’assurdo della Lega Serie A: non si rinviano le partite per Covid, si gioca (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’assurdo della Lega Serie A: non si rinviano le partite per Covid. Si gioca. Si giocano le partite non bloccate dalle varie Asl. Così ha deciso il consiglio straordinario di Lega Serie A che si è riunito questa sera per decidere cosa fare del turno di campionato che inizia domani. Dopo il balletto delle Asl del pomeriggio, con il caso Napoli che ormai ha assunto i caratteri del surreale, era sembrata una scelta saggia quella di convocare un Consiglio di Lega straordinario per valutare come comportarsi con le partite in bilico. E invece ancora una volta il calcio italiano ha dato una dimostrazione di assurdità. Ricordiamo che il Napoli è a Torino, un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022)A: non sileper. Si. Sino lenon bloccate dalle varie Asl. Così ha deciso il consiglio straordinario diA che si è riunito questa sera per decidere cosa fare del turno di campionato che inizia domani. Dopo il balletto delle Asl del pomeriggio, con il caso Napoli che ormai ha assunto i caratteri del surreale, era sembrata una scelta saggia quella di convocare un Consiglio distraordinario per valutare come comportarsi con lein bilico. E invece ancora una volta il calcio italiano ha dato una dimostrazione di assurdità. Ricordiamo che il Napoli è a Torino, un ...

Advertising

FratellidItalia : Il nostro Prosecco vince anche nelle esportazioni all’estero. È nostro dovere difendere questi prodotti, così come… - MarcoMa09959502 : RT @nonkonforme: Mentre tutto il mondo, va verso l'eliminazione di tutte le restrizioni, e la convivenza con un virus sempre meno aggressiv… - CapitanCarla : RT @napolista: L’assurdo della Lega #SerieA: non si rinviano le partite per #Covid, si gioca Si giocheranno le partite non bloccate dalle… - napolista : L’assurdo della Lega #SerieA: non si rinviano le partite per #Covid, si gioca Si giocheranno le partite non blocca… - CristinaGrandi6 : RT @Kosmos8025: In mezzo a tutto questo rumore assurdo,vi è un folle che attraverso tutto accarezza l'essenza della tua anima -

Ultime Notizie dalla rete : L’assurdo della INTERVISTA TC - Imolese, Fontana non ci sta: "Rinviata tutta la giornata, ma noi giochiamo tre giorni... Tutto Lega Pro