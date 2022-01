La quarta causa di morte in Colombia è l’aborto… e c’è un motivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante l’ok parziale all’aborto dato dal governo della Colombia, solo il 10% circa delle interruzioni di gravidanza viene eseguito in modo sicuro nelle strutture sanitarie ed è quindi alto il numero di morti a seguito di un aborto. Secondo quanto riportato da NBC News, l’aborto è la quarta causa di morte in Colombia. La Corte costituzionale Colombiana ha sancito nel 2006 che l’interruzione volontaria di gravidanza è legale solo in tre circostanze: quando la vita della donna è in pericolo, quando la gravidanza è il risultato di uno stupro, o quando è presente una malformazione significativa del feto che non gli permetterebbe di sopravvivere. Se si abortisce in modo illecito, l’articolo 122 del codice penale Colombiano prevede dai 16 ai 54 mesi di reclusione. Medicos ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante l’ok parziale all’aborto dato dal governo della, solo il 10% circa delle interruzioni di gravidanza viene eseguito in modo sicuro nelle strutture sanitarie ed è quindi alto il numero di morti a seguito di un aborto. Secondo quanto riportato da NBC News, l’aborto è ladiin. La Corte costituzionalena ha sancito nel 2006 che l’interruzione volontaria di gravidanza è legale solo in tre circostanze: quando la vita della donna è in pericolo, quando la gravidanza è il risultato di uno stupro, o quando è presente una malformazione significativa del feto che non gli permetterebbe di sopravvivere. Se si abortisce in modo illecito, l’articolo 122 del codice penaleno prevede dai 16 ai 54 mesi di reclusione. Medicos ...

