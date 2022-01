Inter, la Curva Nord consegna una targa a Mourinho (FOTO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Inter e José Mourinho, un legame indissolubile dopo la fantastica impresa del Triplete, quando sulla panchina nerazzurra sedeva proprio il tecnico portoghese. Un traguardo che non era mai stato raggiunto da una formazione italiana, e che da allora nessuno è riuscito ad eguagliare. Negli anni, tante cose sono cambiate, ma l’ambiente nerazzurro e Mourinho hanno continuato a mandarsi messaggi d’amore in ricordo di quel successo. Anche adesso che il portoghese siede sulla panchina della Roma, il sentimento non è certo cambiato. Ed ecco, infatti, che la Curva Nord ha approfittato della presenza di Mourinho a Milano per consegnargli una targa, in cui si legge: “A Mister José Mourinho… la tua carriera ti potrà portare ovunque, ma sei e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022)e José, un legame indissolubile dopo la fantastica impresa del Triplete, quando sulla panchina nerazzurra sedeva proprio il tecnico portoghese. Un traguardo che non era mai stato raggiunto da una formazione italiana, e che da allora nessuno è riuscito ad eguagliare. Negli anni, tante cose sono cambiate, ma l’ambiente nerazzurro ehanno continuato a mandarsi messaggi d’amore in ricordo di quel successo. Anche adesso che il portoghese siede sulla panchina della Roma, il sentimento non è certo cambiato. Ed ecco, infatti, che laha approfittato della presenza dia Milano perrgli una, in cui si legge: “A Mister José… la tua carriera ti potrà portare ovunque, ma sei e ...

