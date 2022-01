Harry Potter, Jon Stewart chiarisce: "Non ho accusato J.K. Rowling di essere antisemita" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jon Stewart ha voluto chiarire via Twitter che non considera J.K. Rowling antisemita per la rappresentazione dei goblin nei film di Harry Potter. Jon Stewart ha voluto chiarire le notizie pubblicate online nelle ultime ore che sostenevano avesse accusato J.K. Rowling di essere antisemita a causa della rappresentazione dei goblin che lavorano alla banca Gringott. Il conduttore, durante un episodio di The Problem with Jon Stewart, aveva infatti fatto notare la somiglianza dell'aspetto delle creature nel mondo magico di Harry Potter con le illustrazioni presenti tra le pagine del libro I protocolli dei Savi di Sion. Su Twitter Jon Stewart ha ora ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jonha voluto chiarire via Twitter che non considera J.K.per la rappresentazione dei goblin nei film di. Jonha voluto chiarire le notizie pubblicate online nelle ultime ore che sostenevano avesseJ.K.dia causa della rappresentazione dei goblin che lavorano alla banca Gringott. Il conduttore, durante un episodio di The Problem with Jon, aveva infatti fatto notare la somiglianza dell'aspetto delle creature nel mondo magico dicon le illustrazioni presenti tra le pagine del libro I protocolli dei Savi di Sion. Su Twitter Jonha ora ...

