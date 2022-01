Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 29 dicembre 2021

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)aitv della prima serata di oggi,29.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Heidi Film RAI2 Kalipè Documentario RAI3 Caro Battiato Show RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Caduta Libera Campionissimi Quiz Show ITALIA1 Big Game – Caccia al Presidente Film LA7 Non è l’Arena Attualità REALTIME Cortesie per gli ospiti/Dr. Pimple Popper Docureality CIELO Un Natale di Ghiaccio Film TV8 Friends – The Reunion Documentario NOVE Wild Teens – Contadini in Erba Talk Show first appeared on Ascolti Tv Blog.