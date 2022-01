Gazzetta: i no-vax in Serie A ridotti a una decina, ma quasi tutti i calciatori hanno solo due dosi di vaccino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È vero che la maggior parte dei calciatori della Serie A sono vaccinati, ma soltanto con due dosi, fa notare la Gazzetta dello Sport, e questo rischia di far moltiplicare i casi di Covid più di quanto non stia già accadendo. “C’è un’altra aggravante che rischia di moltiplicare i casi. Al netto dei pochi no-vax — si sarebbero ridotti a una decina i casi di «irriducibili» in Serie A — la maggior parte dei calciatori si trova in mezzo al guado, nel senso che molti non hanno fatto la terza dose e sono fermi a una seconda somministrazione molto indietro nel tempo. Quindi, con una protezione sempre più ridotta. E se è vero che per fortuna la variante Omicron è sempre più considerata dalla comunità scientifica meno pericolosa per la salute, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È vero che la maggior parte deidellaA sono vaccinati, ma soltanto con due, fa notare ladello Sport, e questo rischia di far moltiplicare i casi di Covid più di quanto non stia già accadendo. “C’è un’altra aggravante che rischia di moltiplicare i casi. Al netto dei pochi no-vax — si sarebberoa unai casi di «irriducibili» inA — la maggior parte deisi trova in mezzo al guado, nel senso che molti nonfatto la terza dose e sono fermi a una seconda somministrazione molto indietro nel tempo. Quindi, con una protezione sempre più ridotta. E se è vero che per fortuna la variante Omicron è sempre più considerata dalla comunità scientifica meno pericolosa per la salute, ...

